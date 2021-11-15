Привитые «Спутником V» туристы смогут посетить Израиль с 1 декабря

Российские туристы, привитые двумя компонентами вакцины «Спутник V», смогут въехать на территорию Израиля с 1 декабря 2021 года при условии соблюдения ряда мер.

В совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьера Израиля, которое приводит ТАСС, отмечается, что новые правила вводятся в связи с трудностями технического и юридического характера.

При этом с 15 ноября Израиль официально признаёт российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

В октябре Минздрав Израиля утвердил схему въезда в страну туристов, вакцинированных российским препаратом от коронавируса «Спутник V».

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов ранее заявил, что страна рассчитывает до конца 2021 года принять десятки тысяч российских туристов.