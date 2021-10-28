Минздрав Израиля утвердил схему въезда вакцинированных «Спутником V» туристов

Короткая ссылка
Минздрав Израиля утвердил схему въезда в страну туристов, вакцинированных российским препаратом от коронавируса «Спутник V».
Минздрав Израиля утвердил схему въезда вакцинированных «Спутником V» туристов
  • AP

«С 15 ноября 2021 года допускаются иностранцы, привитые двумя вакцинами «Спутник V» не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки в Израиль с момента второй прививки», — приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что въезд после бустерной дозы препарата «Спутник V» разрешается в случае, если с момента вакцинации прошло более 14 дней.

Ранее сообщалось, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко провёл переговоры с израильским коллегой Ницаном Горовицем по вопросам взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить