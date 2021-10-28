Минздрав Израиля утвердил схему въезда вакцинированных «Спутником V» туристов

Минздрав Израиля утвердил схему въезда в страну туристов, вакцинированных российским препаратом от коронавируса «Спутник V».

«С 15 ноября 2021 года допускаются иностранцы, привитые двумя вакцинами «Спутник V» не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки в Израиль с момента второй прививки», — приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что въезд после бустерной дозы препарата «Спутник V» разрешается в случае, если с момента вакцинации прошло более 14 дней.

Ранее сообщалось, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко провёл переговоры с израильским коллегой Ницаном Горовицем по вопросам взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса.