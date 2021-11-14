Израиль рассчитывает принять до конца 2021 года десятки тысяч российских туристов

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Министр туризма Израиля Йоэль Развозов заявил, что страна рассчитывает до конца 2021 года принять десятки тысяч российских туристов.
Израиль рассчитывает принять до конца 2021 года десятки тысяч российских туристов
  • Reuters

Об этом он заявил в преддверии запланированного на 15 ноября открытия границ государства для иностранцев, привитых двумя дозами вакцины «Спутник V».

«В Израиле очень ждут туристов из России. В первые десять дней (с 1 по 10 ноября) открытия границ для туристов, привитых вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения, в Израиль въехали около 23 тыс. иностранных туристов. Я надеюсь, что и вакцинированных «Спутником V» гостей мы сможем принять в подобном объёме ещё до конца 2021 года и на рождественские праздники», — цитирует его ТАСС.

Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.

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