Израиль рассчитывает принять до конца 2021 года десятки тысяч российских туристов

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов заявил, что страна рассчитывает до конца 2021 года принять десятки тысяч российских туристов.

Об этом он заявил в преддверии запланированного на 15 ноября открытия границ государства для иностранцев, привитых двумя дозами вакцины «Спутник V».

«В Израиле очень ждут туристов из России. В первые десять дней (с 1 по 10 ноября) открытия границ для туристов, привитых вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения, в Израиль въехали около 23 тыс. иностранных туристов. Я надеюсь, что и вакцинированных «Спутником V» гостей мы сможем принять в подобном объёме ещё до конца 2021 года и на рождественские праздники», — цитирует его ТАСС.

Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.

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