В АТОР назвали популярные зарубежные направления у россиян на Новый год

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что, по мнению участников рынка, список самых популярных стран для отдыха в новогодние праздники возглавит Египет.

«Новогодние продажи активизировались... Уже сейчас можно сказать, что, скорее всего, первое место будет за Египтом. С 9 ноября запустились чартеры в Египет. Это повлияло на цены — цены снижены. Естественно, это приводит к растущему спросу», — сказала Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По оценкам специалистов, второе или третье место в топе стран для каникул займёт Турция.

Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.