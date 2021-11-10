В АТОР назвали популярные зарубежные направления у россиян на Новый год

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что, по мнению участников рынка, список самых популярных стран для отдыха в новогодние праздники возглавит Египет.
В АТОР назвали популярные зарубежные направления у россиян на Новый год
  • Pixabay

«Новогодние продажи активизировались... Уже сейчас можно сказать, что, скорее всего, первое место будет за Египтом. С 9 ноября запустились чартеры в Египет. Это повлияло на цены — цены снижены. Естественно, это приводит к растущему спросу», — сказала Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По оценкам специалистов, второе или третье место в топе стран для каникул займёт Турция.

Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.

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