Шестой флот США сообщил о заходе в Чёрное море эсминца Arleigh Burke

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Эсминец ВМС США Arleigh Burke вошёл в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Шестого флота Соединённых Штатов.
Шестой флот США сообщил о заходе в Чёрное море эсминца Arleigh Burke
  • Reuters

«Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) вошёл в акваторию Чёрного моря для рутинного патрулирования 25 ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль будет работать с союзниками по НАТО для обеспечения «безопасности и стабильности на этом жизненно важном международном водном пути».

Ранее стало известно, что ракетный эсминец Porter и корабль Mount Whitney ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах.

По словам российского лидера Владимира Путина в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», учения НАТО в Чёрном море представляют вызов для России.

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