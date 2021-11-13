Корабли ВМС США провели совместные учения с Украиной, Турцией и Румынией

Ракетный эсминец Porter и штабной корабль USS Mount Whitney ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Эсминец с управляемым ракетным оружием Porter и штабной корабль USS Mount Whitney ВМС США провели ряд совместных учений с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах у берегов Румынии», — говорится в сообщении.

Как уточняется, корабли осуществили заход в порт Констанца (Румыния).

В Минобороны отметили, что контроль за действиями американских кораблей в Чёрном море осуществляют корабли Черноморского флота: ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин».

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что использование НАТО стратегической авиации с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Чёрного моря — это серьёзный вызов для России.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков также заявлял, что Россия полностью контролирует ситуацию, связанную с военной активностью США в Чёрном море, и ответит на любую провокацию.

Он добавил, что Москва призывает Вашингтон и НАТО трезво оценивать риски, вызванные их действиями.