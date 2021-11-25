Ракетный эсминец ВМС США направляется в Чёрное море
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«Эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в направлении к Чёрному морю для проведения операций с союзниками и партнёрами по НАТО в регионе», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что ракетный эсминец Porter и корабль Mount Whitney ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах.
По словам российского лидера Владимира Путина в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», учения НАТО в Чёрном море представляют вызов для России.