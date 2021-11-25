Ракетный эсминец ВМС США направляется в Чёрное море

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke направился в Чёрное море для участия в операциях с партнёрами по НАТО, следует из сообщения 6-го флота ВМС США.

«Эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в направлении к Чёрному морю для проведения операций с союзниками и партнёрами по НАТО в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что ракетный эсминец Porter и корабль Mount Whitney ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах.

По словам российского лидера Владимира Путина в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», учения НАТО в Чёрном море представляют вызов для России.