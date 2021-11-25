Байдену сделали операцию по удалению доброкачественной опухоли

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Врачи произвели операцию по удалению у американского президента Джо Байдена доброкачественного, но потенциально предракового образования — трубчатой аденомы. Об этом сказано в сообщении врача Белого дома Кевина О'Коннора.

«У ... Байдена был удалён из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип», — приводит РИА Новости текст пресс-релизе, который был обнародован через журналистский пул Белого дома с согласия пациента.

Отмечается, что медики обнаружили полип, удалённый у Байдена во время колоноскопии.

Ранее Байден передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис на время своего пребывания под анестезией в госпитале, где ему сделали колоноскопию.

После проведённой операции он вернулся к исполнению обязанностей главы государства.

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