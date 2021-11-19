Байден передаст свои полномочия Харрис на время медицинской процедуры
- AP
«Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом», — приводит РИА Новости текст письменного заявления Псаки.
Отмечается, что временная передача полномочий будет осуществлена впервые с момента прихода администрации Байдена к власти в Соединённых Штатах.
По словам Псаки, позднее Белый дом обнародует отчёт о состоянии здоровья Байдена по результатам медицинского обследования.
В октябре сообщалось, что рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена среди американцев достиг минимального значения за время его пребывания в должности главы Белого дома.
Подробнее — в материале RT.