Байден передаст свои полномочия Харрис на время медицинской процедуры

В Белом доме объявили, что президент США Джо Байден передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис на время своего пребывания под анестезией в госпитале, где ему сделают колоноскопию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

AP

«Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом», — приводит РИА Новости текст письменного заявления Псаки. Отмечается, что временная передача полномочий будет осуществлена впервые с момента прихода администрации Байдена к власти в Соединённых Штатах. По словам Псаки, позднее Белый дом обнародует отчёт о состоянии здоровья Байдена по результатам медицинского обследования. В октябре сообщалось, что рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена среди американцев достиг минимального значения за время его пребывания в должности главы Белого дома. Подробнее — в материале RT.