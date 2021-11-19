Байден передаст свои полномочия Харрис на время медицинской процедуры

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В Белом доме объявили, что президент США Джо Байден передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис на время своего пребывания под анестезией в госпитале, где ему сделают колоноскопию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Байден передаст свои полномочия Харрис на время медицинской процедуры
  • AP

«Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом», — приводит РИА Новости текст письменного заявления Псаки.

Отмечается, что временная передача полномочий будет осуществлена впервые с момента прихода администрации Байдена к власти в Соединённых Штатах.

По словам Псаки, позднее Белый дом обнародует отчёт о состоянии здоровья Байдена по результатам медицинского обследования.

В октябре сообщалось, что рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена среди американцев достиг минимального значения за время его пребывания в должности главы Белого дома.

Подробнее — в материале RT.

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