Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США

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Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей главы государства после проведённой операции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США
  • AP

«Байден поговорил с вице-президентом США Камалой Харрис... Президент США был в хорошем расположении духа и к тому времени вернулся к исполнению своих обязанностей», — написала она в Twitter.

Отмечается, что Байден останется в госпитале до завершения планового медосмотра.

Ранее в Белом доме объявили, что Джо Байден передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис на время своего пребывания под анестезией в госпитале, где ему сделают колоноскопию.

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