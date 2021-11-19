Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США
- AP
«Байден поговорил с вице-президентом США Камалой Харрис... Президент США был в хорошем расположении духа и к тому времени вернулся к исполнению своих обязанностей», — написала она в Twitter.
Отмечается, что Байден останется в госпитале до завершения планового медосмотра.
Ранее в Белом доме объявили, что Джо Байден передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис на время своего пребывания под анестезией в госпитале, где ему сделают колоноскопию.