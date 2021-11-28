В Швеции заявили о необходимости поддержать Польшу, Литву и Латвию из-за ситуации с мигрантами

Депутат парламента Швеции Мадс Нордберг заявил о необходимости оказать содействие Латвии, Литве и Польше в вопросе защиты их границ на фоне ситуации с мигрантами, пытающимися попасть в ЕС из Белоруссии. В обращении к главе шведского МИД Анн Линде парламентарий объяснил свою позицию. RT ознакомился с документом.

Как напомнил Нордберг, ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил о необходимости помочь Польше обезопасить её границу с Белоруссией, чтобы предотвратить наплыв беженцев на Запад, чему якобы потворствует Минск.

По всей видимости, отметил шведский депутат, правительство ФРГ считает, что ужесточения санкций против «белорусского режима» в этом отношении недостаточно. Следует принять конкретные меры на границе, чтобы «режим» не доставлял мигрантов в эту зону, сказал Нордберг.

Наряду с этим он добавил, что в 2015 году Швеция и Германия приняли «очень большое количество беженцев на душу населения» из числа тех, кто прибыл тогда в ЕС. По его мнению, «весьма вероятно», что подобное повторится и сейчас «из-за действий Белоруссии».

«Учитывая, что Швеция ещё долгое время не сможет осуществить интеграцию, кажется разумным, чтобы страна как можно скорее внесла свою лепту в защиту границы ЕС с Белоруссией, оказав конкретную поддержку Польше, Латвии и Литве», — уточнил парламентарий.

В связи с этим Нордберг обратился к Линде с вопросом, какие меры министр и правительство намерены принять, чтобы помочь этим трём странам обеспечить безопасность их границ и границ ЕС с Белоруссией.

Ранее главы парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали незамедлительно применить новый пакет санкций против Белоруссии, которая якобы спровоцировала миграционный кризис.

Со своей стороны, белорусский лидер Александр Лукашенко выразил мнение, что в кризисе виноваты страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Кроме того, он обратил внимание на то, что контактные лица от Евросоюза, которые должны были участвовать в разрешении данной проблемы, не выходят на связь.

