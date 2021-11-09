Глава МВД ФРГ Зеехофер призвал ЕС оказать поддержку Польше из-за ситуации с мигрантами

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что страны Европейского союза должны поддержать Польшу в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

«Мы должны помочь польскому правительству обезопасить границу», — заявил Зеехофер в интервью Bild.

Он призвал все страны ЕС объединиться.

«Мы должны быть вместе. Польша или Германия не могут справиться с этим в одиночку», — сказал глава МВД Германии.

Он также отметил правильность действий польских властей в попытке сдержать нелегальное пересечение границы мигрантами.

Ранее представитель пресс-службы Европейской комиссии Дана Спинант сообщила, что ЕК внимательно следит за ситуацией на границе Белоруссии и Польши.