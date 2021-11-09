Глава МВД ФРГ Зеехофер призвал ЕС оказать поддержку Польше из-за ситуации с мигрантами
- AP
«Мы должны помочь польскому правительству обезопасить границу», — заявил Зеехофер в интервью Bild.
Он призвал все страны ЕС объединиться.
«Мы должны быть вместе. Польша или Германия не могут справиться с этим в одиночку», — сказал глава МВД Германии.
Он также отметил правильность действий польских властей в попытке сдержать нелегальное пересечение границы мигрантами.
Ранее представитель пресс-службы Европейской комиссии Дана Спинант сообщила, что ЕК внимательно следит за ситуацией на границе Белоруссии и Польши.