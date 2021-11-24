Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок

Водителю, которого подозревают в наезде на рождественский парад в штате Висконсин, предъявлены обвинения в умышленном убийстве по пяти пунктам, ему грозит пожизненный срок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова судьи.

39-летнего Даррела Брукса привлекают за убийство пятерых человек, по каждому обвинению ему грозит срок до пожизненного заключения.

Также суд установил залог $5 млн для обвиняемого в наезде на людей в Висконсине.

Как сообщил на заседании прокурор, во время трагедии погибли шесть человек, более 60 ранены.

Как сообщалось ранее, наезд автомобиля на людей в Висконсине не рассматривается как теракт.

ФБР принимает участие в расследовании. Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте.