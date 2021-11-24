Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова судьи.
39-летнего Даррела Брукса привлекают за убийство пятерых человек, по каждому обвинению ему грозит срок до пожизненного заключения.
Также суд установил залог $5 млн для обвиняемого в наезде на людей в Висконсине.
Как сообщил на заседании прокурор, во время трагедии погибли шесть человек, более 60 ранены.
Как сообщалось ранее, наезд автомобиля на людей в Висконсине не рассматривается как теракт.
ФБР принимает участие в расследовании. Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте.