Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок

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Водителю, которого подозревают в наезде на рождественский парад в штате Висконсин, предъявлены обвинения в умышленном убийстве по пяти пунктам, ему грозит пожизненный срок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова судьи.

39-летнего Даррела Брукса привлекают за убийство пятерых человек, по каждому обвинению ему грозит срок до пожизненного заключения.

Также суд установил залог $5 млн для обвиняемого в наезде на людей в Висконсине.

Как сообщил на заседании прокурор, во время трагедии погибли шесть человек, более 60 ранены.

Как сообщалось ранее, наезд автомобиля на людей в Висконсине не рассматривается как теракт.

ФБР принимает участие в расследовании. Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте.

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