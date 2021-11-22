Байдена проинформировали о наезде автомобиля на пешеходов в Висконсине
- Reuters
«Президента США прошлой ночью проинформировали о трагедии в Уокеше, он будет регулярно получать обновлённую информацию», — говорится в заявлении Псаки в Twitter.
По её словам, администрация президента находится в тесном контакте с представителями местной власти и готова предложить любую помощь.
В результате наезда автомобиля на участников праздничного парада в штате Висконсин погибли как минимум пять человек, не менее 40 пострадали.
Из видеозаписей очевидцев следует, что водитель кроссовера на большой скорости проехал по маршруту пешеходного парада, сбив множество его участников. В полиции города отмечают, что данные о пострадавших могут измениться.
Подробнее — в материале RT.