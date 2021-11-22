Байдена проинформировали о наезде автомобиля на пешеходов в Висконсине

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Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте в Висконсине, где пострадали более 40 человек и пятеро погибли, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Байдена проинформировали о наезде автомобиля на пешеходов в Висконсине
  • Reuters

«Президента США прошлой ночью проинформировали о трагедии в Уокеше, он будет регулярно получать обновлённую информацию», — говорится в заявлении Псаки в Twitter.

По её словам, администрация президента находится в тесном контакте с представителями местной власти и готова предложить любую помощь.

В результате наезда автомобиля на участников праздничного парада в штате Висконсин погибли как минимум пять человек, не менее 40 пострадали.

Из видеозаписей очевидцев следует, что водитель кроссовера на большой скорости проехал по маршруту пешеходного парада, сбив множество его участников. В полиции города отмечают, что данные о пострадавших могут измениться.

Подробнее — в материале RT.

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