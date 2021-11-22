В наезде на толпу в Висконсине подозревается 39-летний Даррел Брукс
- AP
Жертвами ДТП стали пять человек, ещё 48 ранены, среди пострадавших двое детей, они находятся в критическом состоянии.
«Подозреваемый в этом трагическом инциденте идентифицирован как Даррел Брукс, мужчина 39 лет», — сказал шеф местной полиции Дан Томпсон на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.
Как сообщалось ранее, наезд автомобиля на людей в Висконсине не рассматривается как теракт.
ФБР принимает участие в расследовании. Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте.