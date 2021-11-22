В наезде на толпу в Висконсине подозревается 39-летний Даррел Брукс

Короткая ссылка
Полиция США заявила, что 39-летний Даррел Брукс подозревается в наезде на рождественский парад в городе Уокеша. Ему предъявлены пять пунктов обвинения в предумышленном убийстве.
В наезде на толпу в Висконсине подозревается 39-летний Даррел Брукс
  • AP

Жертвами ДТП стали пять человек, ещё 48 ранены, среди пострадавших двое детей, они находятся в критическом состоянии.

«Подозреваемый в этом трагическом инциденте идентифицирован как Даррел Брукс, мужчина 39 лет», — сказал шеф местной полиции Дан Томпсон на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

Как сообщалось ранее, наезд автомобиля на людей в Висконсине не рассматривается как теракт.

ФБР принимает участие в расследовании. Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить