CNN: наезд машины на толпу в Висконсине не связан с терроризмом
- Reuters
По сообщению телеканала, задержанный водитель автомобиля, согласно предварительным данным, пытался скрыться с места другого преступления.
Также полиция не связывает происшествие с оправдательным приговором Кайлу Риттенхаусу, застрелившему двух человек в ходе беспорядков в городе Кеноша год назад.
Ранее стало известно, что пять человек погибли, более 40 получили ранения в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада в американском городе Уокеша.