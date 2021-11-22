CNN: наезд машины на толпу в Висконсине не связан с терроризмом

Наезд автомобиля на людей в американском городе Уокеша (штат Висконсин), скорее всего, не связан с терроризмом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

По сообщению телеканала, задержанный водитель автомобиля, согласно предварительным данным, пытался скрыться с места другого преступления.

Также полиция не связывает происшествие с оправдательным приговором Кайлу Риттенхаусу, застрелившему двух человек в ходе беспорядков в городе Кеноша год назад.

Ранее стало известно, что пять человек погибли, более 40 получили ранения в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада в американском городе Уокеша.