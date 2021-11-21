Sky News: в Судане военные и отстранённый премьер договорились о его возвращении на пост

Короткая ссылка
В Судане военные и ранее отстранённый от власти премьер-министр Абдулла Хамдук договорились о политической декларации, которая предусматривает его возвращение на пост. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Sky News: в Судане военные и отстранённый премьер договорились о его возвращении на пост
  • © REUTERS / Hannibal Hanschke

По данным телеканала, стороны также договорились о создании «компетентного правительства».

Отмечается, что соглашение включает в себя освобождение всех политических заключённых.

3 ноября США, Великобритания, ОАЭ и Саудовская Аравия призвали немедленно вернуть к власти гражданское правительство Судана.

В конце октября стало известно о домашнем аресте суданского премьера Хамдука.

После этого в Судане ввели режим ЧП и распустили переходный Суверенный совет и правительство страны.

Позднее часть чиновников были освобождены, включая премьера. Как сообщали СМИ, Хамдук согласился возглавить новое правительство страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить