Sky News: в Судане военные и отстранённый премьер договорились о его возвращении на пост

В Судане военные и ранее отстранённый от власти премьер-министр Абдулла Хамдук договорились о политической декларации, которая предусматривает его возвращение на пост. Об этом сообщает Sky News Arabia.

© REUTERS / Hannibal Hanschke