Sky News: в Судане военные и отстранённый премьер договорились о его возвращении на пост
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По данным телеканала, стороны также договорились о создании «компетентного правительства».
Отмечается, что соглашение включает в себя освобождение всех политических заключённых.
3 ноября США, Великобритания, ОАЭ и Саудовская Аравия призвали немедленно вернуть к власти гражданское правительство Судана.
В конце октября стало известно о домашнем аресте суданского премьера Хамдука.
После этого в Судане ввели режим ЧП и распустили переходный Суверенный совет и правительство страны.
Позднее часть чиновников были освобождены, включая премьера. Как сообщали СМИ, Хамдук согласился возглавить новое правительство страны.