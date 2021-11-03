США и Британия призвали вернуть к власти правительство Судана

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США, Великобритания, ОАЭ и Саудовская Аравия призвали немедленно вернуть к власти гражданское правительство Судана.
США и Британия призвали вернуть к власти правительство Судана
  • Reuters

Совместное заявление распространил Госдепартамент США.

«Мы разделяем серьезную обеспокоенность международного сообщества ситуацией в Судане. Мы призываем к полному и немедленному восстановлению переходного правительства и институтов под гражданским руководством. Мы призываем все стороны к сотрудничеству и единству в достижении этой критически важной задачи», — говорится в заявлении.

Ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука, произведённом военными. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов и промышленности. 

Позднее часть чиновников были освобождены, включая премьера.

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