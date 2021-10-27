Канцелярия смещённого премьера Судана подтвердила его возвращение
- AP
«Сегодня вечером премьер-министр Абдулла Хамдук и его супруга вернулись в их резиденцию в Хартуме», — цитирует РИА Новости заявление канцелярии в Facebook.
Отмечается, что они находятся под усиленной охраной.
Ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука, произведённом военными. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.
В Кремле выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации в Судане.