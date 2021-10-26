Госдеп: США могут связаться с путчистами в Судане

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не связывались с военными, захватившими власть в Судане, но могут попытаться установить с ними контакт, если сочтут полезным.

«Мне ничего не известно о том, чтобы какие-либо контакты имели место с военным руководством после событий, произошедших в Хартуме вечером в воскресенье по нашему времени. Если мы почувствуем, что... прямое взаимодействие с военными лидерами будет полезным, мы не будем от него уклоняться», — приводит РИА Новости слова Неда Прайса.

Прайс отметил, что госсекретарь Энтони Блинкен проводит интенсивные консультации с соседями Судана, странами Ближнего Востока и Европы.

Ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука, произведённом военными. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.

В Кремле выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации в Судане.