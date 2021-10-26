В Кремле выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации в Судане

Суданцы должны разобраться с происходящим в стране самостоятельно — Россия желает, чтобы это произошло как можно скорее, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Суданцы должны сами разобраться с ситуацией в стране, и мы желаем, чтобы это произошло как можно скорее и без каких-либо потерь человеческих жизней», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной поддержки какой-либо из сторон со стороны Москвы.

Ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.

Позже в Минздраве страны сообщили о семи погибших в ходе протестов.

Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию в Судане после возвращения своей делегации из Мали и Нигера.