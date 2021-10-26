Reuters: в ходе протестов в Судане погибли семь человек
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Отмечается, что причиной гибели людей стали огнестрельные ранения.
В издании Al Hadath ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдаллы Хамдука. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.
В МИД России заявили, что нынешняя ситуация в Судане стала результатом острого системного кризиса, который наблюдался в стране на протяжении последних двух лет.