Reuters: в ходе протестов в Судане погибли семь человек

Семь человек погибли и ещё 140 пострадали во время протестов в Судане, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения.

AP

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Отмечается, что причиной гибели людей стали огнестрельные ранения. В издании Al Hadath ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдаллы Хамдука. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности. В МИД России заявили, что нынешняя ситуация в Судане стала результатом острого системного кризиса, который наблюдался в стране на протяжении последних двух лет.