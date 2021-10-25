США приостановили оказание помощи Судану

Соединённые Штаты заморозили финансовую помощь Судану в размере $700 млн в связи с событиями в Хартуме. США также потребовали вернуть к власти гражданское правительство. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«США приостанавливают срочную экономическую помощь, выделенную Судану в размере $700 млн. Эти средства были рассчитаны на поддержку перехода страны к демократии», — цитирует Прайса РИА Новости.

Власти США также потребовали немедленного освобождения всех арестованных политиков и восстановления власти переходного правительства под руководством гражданских лиц.

«Мы готовы дойти до любых мер, необходимых для привлечения к ответственности тех, кто может пытаться проигнорировать волю и надежды народа Судана, а также тех, кто может отвечать за насилие», — заключил Прайс.

В издании Al Hadath появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдаллы Хамдука. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.

Позже стало известно, что в Хартуме в ходе протестов погибли три человека.

В МИД России заявили, что нынешняя ситуация в Судане стала результатом острого системного кризиса, который наблюдался в стране на протяжении последних двух лет.