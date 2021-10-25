В Судане в ходе протестов погибли три человека

В столкновениях протестующих с полицией в столице Судана Хартуме погибли три человека и более 80 человек пострадали.

© AP Photo/Ashraf Idris

Центральный врачебный комитет Судана в Facebook подтвердил смерть трёх человек в ходе протестов в Хартуме после ареста премьер-министра страны Абдаллы Хамдука. Общее число пострадавших превысило 80 человек, говорится в сообщении. Ранее Хамдук призвал граждан выйти на улицы и «защитить революцию». В МИД России заявили, что нынешняя ситуация в Судане стала результатом острого системного кризиса, который наблюдался в стране на протяжении последних двух лет.