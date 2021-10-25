В Судане в ходе протестов погибли три человека

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В столкновениях протестующих с полицией в столице Судана Хартуме погибли три человека и более 80 человек пострадали.
В Судане в ходе протестов погибли три человека
  • © AP Photo/Ashraf Idris

Центральный врачебный комитет Судана в Facebook подтвердил смерть трёх человек в ходе протестов в Хартуме после ареста премьер-министра страны Абдаллы Хамдука.

Общее число пострадавших превысило 80 человек, говорится в сообщении.

Ранее Хамдук призвал граждан выйти на улицы и «защитить революцию».

В МИД России заявили, что нынешняя ситуация в Судане стала результатом острого системного кризиса, который наблюдался в стране на протяжении последних двух лет.

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