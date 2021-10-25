В Судане в ходе протестов погибли три человека
- © AP Photo/Ashraf Idris
Центральный врачебный комитет Судана в Facebook подтвердил смерть трёх человек в ходе протестов в Хартуме после ареста премьер-министра страны Абдаллы Хамдука.
Общее число пострадавших превысило 80 человек, говорится в сообщении.
Ранее Хамдук призвал граждан выйти на улицы и «защитить революцию».
В МИД России заявили, что нынешняя ситуация в Судане стала результатом острого системного кризиса, который наблюдался в стране на протяжении последних двух лет.