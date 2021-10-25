Al Arabiya: арестованный военными премьер Судана призвал граждан страны выйти на улицы

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Помещённый под домашний арест премьер-министр Судана Абдалла Хамдок призвал граждан страны выйти на улицы и «защитить революцию». Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на Министерство информации.
Al Arabiya: арестованный военными премьер Судана призвал граждан страны выйти на улицы
  • Reuters

«Хамдок призывает суданцев придерживаться мира и выйти на улицы, чтобы защитить революцию», — сообщили в ведомстве.

Телеканал отмечает, что военные, «удерживающие премьер-министра в его доме», оказывают на него давление, чтобы он «выступил с заявлением в поддержку переворота».

Как пишет Al Jazeera, военнослужащие «увезли премьер-министра в неизвестное место» после того, как он был взят под домашний арест.

Ранее издание Al Hadath сообщило, что премьер-министр Судана помещён под домашний арест.

Кроме того, сообщалось об аресте ещё ряда министров и губернатора Хартума.

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