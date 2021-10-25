В МИД России прокомментировали ситуацию в Судане

В МИД России заявили, что нынешняя ситуация в Судане стала результатом острого системного кризиса, который наблюдался в стране на протяжении последних двух лет. В министерстве отметили, что Москва будет уважать выбор жителей Судана и оказывать необходимую поддержку.

Ранее стало известно, что в Судане ввели режим ЧП и распустили переходный Суверенный совет и правительство страны.

«Исходим из того, что такое развитие событий в Судане стало свидетельством острого системного кризиса, охватившего все области политической и экономической жизни страны», — говорится в сообщении российского МИД.

В ведомстве отметили, что переходные власти и «их зарубежные покровители и консультанты» игнорировали бедственное положение основной части населения Судана.

В связи с этим, подчеркнули в МИД, жители страны потеряли доверие к переходным властям страны.

«Убеждены, что суданцы могут и должны самостоятельно решать внутренние проблемы и определять вектор суверенного развития своей страны, исходя из национальных интересов», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России сообщили, что Москва будет уважать выбор дружественного суданского народа и оказывать ему необходимую помощь.

В издании Al Hadath ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдаллы Хамдука. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.

Въезды и выезды из столицы перекрыты военными.

После этого в Министерстве информации страны сообщили, что помещённый под домашний арест премьер Абдалла Хамдук призвал граждан выйти на улицы и «защитить революцию».