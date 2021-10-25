В Судане распустили Суверенный совет и правительство страны

В Судане ввели режим ЧП и распустили переходный Суверенный совет и правительство страны. Об этом заявил председатель совета Абдель Фаттах аль-Бурхан.

«Объявляю чрезвычайное положение по всей стране... а также роспуск Суверенного совета и кабинета министров», — приводит РИА Новости его слова в телевизионном обращении.

Также прекращается действие некоторых пунктов действующей с 2019 года конституционной декларации.

Ранее издание Al Hadath ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдаллы Хамдука. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.

Въезды и выезды из столицы перекрыты военными.

Позднее сообщалось, что власти США выразили обеспокоенность сообщениями о военном захвате переходного правительства Судана.