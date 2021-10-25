В США обеспокоены сообщениями о захвате переходного правительства Судана

Власти США выражают обеспокоенность сообщениями о военном захвате переходного правительства Судана.

«США глубоко встревожены сообщениями о военном захвате переходного правительства. Это противоречило бы Конституционной декларации и демократическим устремлениям суданского народа и совершенно неприемлемо», — говорится в заявлении бюро по делам африканских стран Госдепартамента в Twitter.

В Вашингтоне напомнили, что любые изменения в переходном правительстве, которые осуществляются насильственным путём, ставят под угрозу оказываемую США помощь.

В издании Al Hadath ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдаллы Хамдука. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.

Въезды и выезды из столицы перекрыты военными.

После этого в Министерстве информации страны сообщили, что помещённый под домашний арест премьер Абдалла Хамдок призвал граждан страны выйти на улицы и «защитить революцию».

В сентябре Судане была совершена неудачная попытка государственного переворота.