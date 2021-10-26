СБ ООН рассмотрит ситуацию в Судане после 26 октября

Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию в Судане после возвращения своей делегации из Мали и Нигера, сообщила заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева.

«Члены Совета, находящиеся в миссии в Мали и Нигер, решили, что обсуждать Судан будут после возвращения из Сахеля в Нью-Йорк», — приводит ТАСС слова Евстигнеевой.

В издании Al Hadath ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдаллы Хамдука. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.

Позже стало известно, что в Хартуме в ходе протестов погибли три человека.