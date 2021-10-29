Al Arabiya: в Судане освободили часть задержанных чиновников

Короткая ссылка
Часть задержанных военными суданских чиновников освободили из-под стражи.
Al Arabiya: в Судане освободили часть задержанных чиновников
  • AP
  • © Marwan Ali

Об этом сообщается на странице телеканала Al Arabiya в Twitter.

По предварительным данным, в числе освобождённых — глава Минздрава страны Омар Ахмед ан-Наджиб. 

В издании Al Hadath ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука. Также сообщалось, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.

В Кремле выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации в Судане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить