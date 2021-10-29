Al Arabiya: в Судане освободили часть задержанных чиновников

Часть задержанных военными суданских чиновников освободили из-под стражи.

Об этом сообщается на странице телеканала Al Arabiya в Twitter.

По предварительным данным, в числе освобождённых — глава Минздрава страны Омар Ахмед ан-Наджиб.

В издании Al Hadath ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука. Также сообщалось, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.

В Кремле выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации в Судане.