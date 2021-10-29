Al Arabiya: в Судане освободили часть задержанных чиновников
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- © Marwan Ali
Об этом сообщается на странице телеканала Al Arabiya в Twitter.
По предварительным данным, в числе освобождённых — глава Минздрава страны Омар Ахмед ан-Наджиб.
В издании Al Hadath ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдуллы Хамдука. Также сообщалось, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.
В Кремле выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации в Судане.