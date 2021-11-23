США профинансируют продвижение «трансатлантических ценностей» в Латвии

Госдепартамент США выделит средства на реализацию проектов, направленных на продвижение «трансатлантических ценностей» в Латвии. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Как следует из документа, участниками инициативы смогут стать выпускники программ обмена, проходивших под эгидой правительства США или финансировавшихся им.

«Посольство Соединённых Штатов в Риге рассмотрит проекты, предложенные и курируемые командами, состоящими не менее чем из двух выпускников, которые продвигают тему «Столетие дипломатических отношений между США и Латвией», — уточняется в тексте.

Эти проекты должны быть ориентированы на широкую аудиторию, а также осмыслять историю латвийско-американских отношений или рассматривать их будущее. Кроме того, необходимо, чтобы они были направлены на продвижение «трансатлантических ценностей».

В качестве одного из возможных вариантов проекта в Госдепе предложили мероприятие, на котором у ряда выпускников американских программ обмена будет возможность выступить «с вдохновляющими/мотивирующими речами».

В описании гранта отмечается, что цель подобных форматов встреч заключается в том, чтобы выпускники среди прочего поделились своим видением того, как они намерены формировать латвийско-американские отношения «на протяжении следующего столетия».

Размер гранта может варьироваться в пределах от $10 тыс. до $40 тыс.

Ранее сообщалось о намерении Госдепартамента США выделить более $3 млн на программы по «развитию» средств массовой информации и «просвещению» гражданского общества в Молдавии.