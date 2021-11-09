США намерены «укрепить культурные связи» с Чехией

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Ксения Калинкина
В Соединённых Штатах заявили о намерении выделить средства «на укрепление социальных и культурных связей» с Чехией. Об этом говорится в описании гранта Госдепартамента, с которым ознакомился RТ.
США намерены «укрепить культурные связи» с Чехией
  • AP

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Праге рассматривает возможность финансирования проектов, укрепляющих социальные и культурные связи между Соединёнными Штатами и Чешской Республикой», — уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Предложенные подрядчиками варианты программ (семинаров, мастер-классов, лекций), соответствующие ожиданиям Госдепа, должны включать «американскую культурную составляющую» или способствовать «лучшему пониманию политики и взглядов США» в Чехии.

Как добавили представители ведомства, будущие исполнители среди прочего должны уделить особое внимание вопросам развития двусторонних отношений Вашингтона и Праги, укреплению энергетической безопасности и безопасности НАТО, а также содействию работе «независимых СМИ».

Максимальный размер одного гранта — $24 тыс., минимальный — $5 тыс., их общее количество не должно превышать 60.

Ранее сообщалось о планах Бюро Госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности выделить до $600 тыс. на совершенствование системы уголовного правосудия в Боснии и Герцеговине. 

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