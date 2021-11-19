Столтенберг заявил, что продолжает верить в диалог с Россией

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что продолжает верить в возможность диалога с Россией для снижения напряжённости.

«Нам необходимо управлять нашими сложными взаимоотношениями — для снижения рисков, транспарентности, диалога по контролю над вооружениями. Я продолжаю верить в диалог с Россией», — приводит его слова РИА Новости.

Столтенберг отметил, что сожалеет о том, что Россия не продемонстрировала стремления к вступлению в диалог с НАТО.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО не желает никакого взаимодействия с Россией.

В октябре он оповестил о приостановке деятельности военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве. Также Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Соответствующее решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при альянсе и сокращения ещё двух позиций.