Лавров заявил, что НАТО не желает никакого взаимодействия с Россией

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции G20 высказался об отношениях России и НАТО.

«У нас нет никакой информации о том, чего собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает. Она желала, когда у нас были ещё представители наши, когда работал Совет Россия — НАТО, — желала только учить нас жизни, требуя каждый раз: давайте соберем Совет Россия — НАТО и пообсуждаем Украину», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Как считает глава МИД, «вот весь их был интерес — нагнетание пропаганды и оказание давления на Россию».

Ранее Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Такое решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при Альянсе и сокращения ещё двух позиций.

Позднее в Кремле заявили об отсутствии отношений между Россией и НАТО.