Корабль США Mount Whitney начал переход из Чёрного в Средиземное море

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney завершил учения и начал переход из Чёрного в Средиземное море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney... начал свой переход в южном направлении из Чёрного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений с союзниками и партнёрами по НАТО 15 ноября», — говорится в заявлении в Twitter.

Ранее стало известно, что ракетный эсминец Porter и корабль Mount Whitney ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах.

По словам российского лидера Владимира Путина в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», учения НАТО в Чёрном море представляют вызов для России.