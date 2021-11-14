В Госдепе сообщили о разговоре Блинкена с главой МИД Польши
Прайс заявил, что «эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной».
«Госсекретарь Блинкен и министр Рау твёрдо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций — отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод», — приводит РИА Новости заявление представителя Госдепа.
По его словам, Блинкен «также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины».
«США, Польша и другие союзники и партнёры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за её военную агрессию и пагубное влияние в регионе», — добавил Прайс.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе.
В Кремле отмечали, что никто не собирается двигаться к войне из-за конфликта на Украине и никто не приемлет возможность такой войны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.
Также Песков рассказал, что украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта, но Москва ею не является.