В Госдепе сообщили о разговоре Блинкена с главой МИД Польши

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Польши Збигневом Рау «подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов».

Прайс заявил, что «эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной».

«Госсекретарь Блинкен и министр Рау твёрдо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций — отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод», — приводит РИА Новости заявление представителя Госдепа.

По его словам, Блинкен «также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины».

«США, Польша и другие союзники и партнёры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за её военную агрессию и пагубное влияние в регионе», — добавил Прайс.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе.

В Кремле отмечали, что никто не собирается двигаться к войне из-за конфликта на Украине и никто не приемлет возможность такой войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

Также Песков рассказал, что украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта, но Москва ею не является.