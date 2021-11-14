Глава МИД Белоруссии и Боррель обсудили миграционный кризис

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Глава МИД Белоруссии и Боррель обсудили миграционный кризис
  • AP

Об этом сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сторонами обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Беларуси и ЕС.

«Макей довёл до собеседника информацию о предпринятых Белоруссией шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН. Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса», — отмечается в сообщении.

Ранее замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил в интервью телеканалу ОНТ об отсутствии серьёзных усилий со стороны Европейского союза по выстраиванию диалога для решения миграционного кризиса.

При этом, по словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, в ЕС поддерживают контакты по мигрантам с Минском.

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