Вучич прокомментировал военное сотрудничество Сербии и России

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Сотрудничество между Сербией и Россией в военной сфере идёт прекрасно. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live».
Вучич прокомментировал военное сотрудничество Сербии и России
  • AP

«Много раз мы получали помощь и поддержку — бронетехнику, танки. Также мы проводили исключительные учения, и у нас прекрасно идёт военное сотрудничество с Россией, это никакая не тайна», — цитирует Вучича РИА Новости.

По его словам, Сербия получает из России совершенную технику «по корректным ценам».

Вучич назвал Сербию военно-нейтральной страной и подчеркнул, что она никогда не станет членом альянса НАТО.

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин рассказал об ожидаемых поставках вооружения из России.

В мае замглавы Минобороны России Александр Фомин сообщил, что российская сторона передала Сербии партию модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС. 

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