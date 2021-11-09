The Independent: врач объяснила, почему привившиеся умирают от COVID-19

Короткая ссылка
Эффективность второй дозы вакцины от коронавируса снижается через пять-шесть месяцев после прививки.
The Independent: врач объяснила, почему привившиеся умирают от COVID-19
  • РИА Новости

В связи с этим директор по стратегическому планированию Управления по общественному здравоохранению Англии доктор Сьюзан Хопкинс призвала британцев в группе риска не откладывать введение третьей дозы вакцины от коронавируса, сообщает The Independent.

«Всё чаще из-за снижения эффективности случаи смерти наблюдаются и среди вакцинированных», — заявила Хопкинс.

Отмечается, что действие вакцин против коронавируса ослабевает примерно через пять-шесть месяцев после введения второй дозы, быстрее всего — у граждан в группе риска.

«Вот почему эти люди должны как можно скорее получить третью дозу», — заключила она.

Полный перевод материала читайте на ИноТВ.

Ранее в ВОЗ назвали рекомендуемые сроки для ревакцинации от коронавируса.

Журнал Lancet также опубликовал статью о ситуации с ревакцинацией от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить