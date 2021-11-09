The Independent: врач объяснила, почему привившиеся умирают от COVID-19

Эффективность второй дозы вакцины от коронавируса снижается через пять-шесть месяцев после прививки.

В связи с этим директор по стратегическому планированию Управления по общественному здравоохранению Англии доктор Сьюзан Хопкинс призвала британцев в группе риска не откладывать введение третьей дозы вакцины от коронавируса, сообщает The Independent.

«Всё чаще из-за снижения эффективности случаи смерти наблюдаются и среди вакцинированных», — заявила Хопкинс.

Отмечается, что действие вакцин против коронавируса ослабевает примерно через пять-шесть месяцев после введения второй дозы, быстрее всего — у граждан в группе риска.

«Вот почему эти люди должны как можно скорее получить третью дозу», — заключила она.

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Ранее в ВОЗ назвали рекомендуемые сроки для ревакцинации от коронавируса.

Журнал Lancet также опубликовал статью о ситуации с ревакцинацией от коронавируса.