The Independent: врач объяснила, почему привившиеся умирают от COVID-19
- РИА Новости
В связи с этим директор по стратегическому планированию Управления по общественному здравоохранению Англии доктор Сьюзан Хопкинс призвала британцев в группе риска не откладывать введение третьей дозы вакцины от коронавируса, сообщает The Independent.
«Всё чаще из-за снижения эффективности случаи смерти наблюдаются и среди вакцинированных», — заявила Хопкинс.
Отмечается, что действие вакцин против коронавируса ослабевает примерно через пять-шесть месяцев после введения второй дозы, быстрее всего — у граждан в группе риска.
«Вот почему эти люди должны как можно скорее получить третью дозу», — заключила она.
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Ранее в ВОЗ назвали рекомендуемые сроки для ревакцинации от коронавируса.
Журнал Lancet также опубликовал статью о ситуации с ревакцинацией от коронавируса.