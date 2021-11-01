В ВОЗ назвали рекомендуемые сроки для ревакцинации от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что людям с низким иммунным ответом рекомендуется пройти ревакцинацию от коронавируса через полгода.

«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одной из причин начала новых вспышек заболеваемости COVID-19 является поздняя ревакцинация.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нареканий по поводу побочных действий вакцины от коронавируса «Спутник V» нет даже у тех, кто уже сделал ревакцинацию.

Также Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.