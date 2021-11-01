В ВОЗ назвали рекомендуемые сроки для ревакцинации от коронавируса
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- РИА Новости
«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев», — отметила она.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одной из причин начала новых вспышек заболеваемости COVID-19 является поздняя ревакцинация.
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нареканий по поводу побочных действий вакцины от коронавируса «Спутник V» нет даже у тех, кто уже сделал ревакцинацию.
Также Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.