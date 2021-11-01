Путин назвал позднюю ревакцинацию причиной вспышек коронавируса

Одной из причин начала новых вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 является поздняя ревакцинация. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На совещании с руководством Минобороны российский лидер отметил, что самым универсальным способом защитить себя от инфицирования остаётся вакцинация.

«Я с коллегами вот разговариваю, в некоторых странах там 60 с лишним процентов населения было вакцинировано, а потом раз — и вспышка пошла», — сказал Путин.

По его словам, причиной этому послужила поздняя ревакцинация от COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после полного курса вакцинации российскими препаратами болеют коронавирусом от 2 до 5% привившихся граждан.