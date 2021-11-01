Путин назвал позднюю ревакцинацию причиной вспышек коронавируса

Короткая ссылка
Одной из причин начала новых вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 является поздняя ревакцинация. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал позднюю ревакцинацию причиной вспышек коронавируса
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

На совещании с руководством Минобороны российский лидер отметил, что самым универсальным способом защитить себя от инфицирования остаётся вакцинация.

«Я с коллегами вот разговариваю, в некоторых странах там 60 с лишним процентов населения было вакцинировано, а потом раз — и вспышка пошла», — сказал Путин.

По его словам, причиной этому послужила поздняя ревакцинация от COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после полного курса вакцинации российскими препаратами болеют коронавирусом от 2 до 5% привившихся граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить