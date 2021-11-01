Попова заявила, что в России не более 5% вакцинированных заболели коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после полного курса вакцинации от коронавируса российскими препаратами болеют от 2% до 5% привившихся граждан.
Попова заявила, что в России не более 5% вакцинированных заболели коронавирусом
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«Для российских вакцин сегодня... заболевающих после полностью завершённой вакцинации... от 2% до 5%, не больше», — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде, опубликованном в Telegram.

Попова отметила, что данный показатель является «очень хорошим» для препарата от COVID-19.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нареканий по поводу побочных действий вакцины от коронавируса «Спутник V» нет даже у тех, кто уже сделал ревакцинацию.

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