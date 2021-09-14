Журнал Lancet опубликовал статью о ситуации с ревакцинацией от коронавируса
- Reuters
Об этом говорится в журнале Lancet.
«Любое решение об этом (о ревакцинации. — RT) должно быть основано на фактических данных и учитывать преимущества и риски для людей и общества», — отмечается в статье.
Авторы материала выразили мнение, что массовая вакцинация, организованная слишком рано, или её частое применение могут вызвать риски.
«Таким образом, массовая вакцинация должна проводиться только в том случае, если есть чёткие доказательства её целесообразности», — говорится в статье.
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» статью Lancet о ревакцинации. По его словам, приоритетная задача для медицинских работников любой страны — обеспечить массовую первичную вакцинацию от коронавируса. Однако при достаточном количестве вакцин граждане должны вовремя ревакцинироваться.