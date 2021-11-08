Госдеп пообещал продолжать давление на Лукашенко из-за ситуации на границе с Польшей

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Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на правительство президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с ситуацией на границе с Польшей, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Госдеп пообещал продолжать давление на Лукашенко из-за ситуации на границе с Польшей
  • Reuters
  • © Leonid Scheglov/BelTA

«Мы обеспокоены фотографиями и сообщениями с границы между Белоруссией и Польшей», — сказал он на брифинге.

Прайс добавил, что США решительно осуждают «использование в политических целях режимом Лукашенко и принуждение уязвимых людей».

«Мы призываем режим немедленно прекратить кампанию по формированию миграционных потоков в Европу. Пока власти будут отказываться соблюдать свои международные обязательства, подрывать мир и безопасность в Европе, продолжать преследовать людей, которые хотят жить свободно, мы продолжим оказывать давление на Лукашенко», — сказал он.

Как сообщалось ранее, из-за ситуации с мигрантами на границе Польша закрывает пункт пропуска «Кузница». По оценкам Варшавы, у границ Польши находятся 3—4 тыc. мигрантов.

8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

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