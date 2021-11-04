Парламент Латвии разрешил работодателям увольнять не привитых от COVID-19 сотрудников

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Парламент Латвии утвердил поправки к законодательству, позволяющие работодателям увольнять сотрудников без сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесённом заболевании.

«У работодателя будет право до момента, пока работник не получит сертификат о вакцинации от COVID-19 или факте перенесённой болезни, отстранить его от работы на срок не более трёх месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

Если по истечении этого времени сотрудник не предоставит сертификат о вакцинации, работодатель может незамедлительно расторгнуть с ним трудовые отношения.

Также был увеличен размер штрафа за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности в Латвии. Для физических лиц размер штрафа увеличен до €2 тыс., для юридических — до €5 тыс.

Ранее совет по кризисному управлению Латвии объявил локдаун в республике, он начнётся 21 октября и продлится до 15 ноября.

После окончания локдауна в стране ожидается введение более строгих ограничений для не привитых от коронавируса граждан.

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