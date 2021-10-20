В Латвии после локдауна введут ещё более строгие ограничения для непривитых

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что ещё более строгие ограничения для не привившихся от коронавируса жителей республики ожидаются после окончания локдауна 15 ноября.

«После 15 ноября мы вернёмся к нынешнему режиму. Часть экономики возобновит работу, чтобы вакцинированные люди могли получить доступ к услугам. Что может быть по-другому? С 15 ноября для непривитых людей будет больше ограничений. Мы сделаем всё возможное, чтобы люди вакцинировались», — приводит ТАСС его слова.

Ранее совет по кризисному управлению Латвии объявил локдаун в республике, он начнётся 21 октября и продлится до 15 ноября.

Меры включают в себя введение комендантского часа, заявлял министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.