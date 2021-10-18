Власти Латвии объявили локдаун с 21 октября до 15 ноября

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Совет по кризисному управлению Латвии объявил локдаун в республике, он начнётся 21 октября и продлится до 15 ноября. Меры включают в себя комендантский час, заявил министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.
Власти Латвии объявили локдаун с 21 октября до 15 ноября
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

«С 21 октября до 15 ноября будет локдаун», — сказал министр на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

Работу продолжат магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости, добавили в правительстве. В республике запрещены массовые мероприятия.

Комендантский час будет действовать с 20:00 до 05:00, уточнил Павлютс.

Ранее главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков опубликовал данные Университета Джонса Хопкинса, согласно которым Латвия вышла на первое место в мире по количеству зафиксированных случаев коронавируса на 1 млн жителей.

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