Власти Латвии объявили локдаун с 21 октября до 15 ноября
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«С 21 октября до 15 ноября будет локдаун», — сказал министр на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.
Работу продолжат магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости, добавили в правительстве. В республике запрещены массовые мероприятия.
Комендантский час будет действовать с 20:00 до 05:00, уточнил Павлютс.
Ранее главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков опубликовал данные Университета Джонса Хопкинса, согласно которым Латвия вышла на первое место в мире по количеству зафиксированных случаев коронавируса на 1 млн жителей.