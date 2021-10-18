Университет Хопкинса: Латвия вышла на первое место в мире по распространению COVID-19
- Reuters
«Мировые антирекорды», — написал он.
Согласно исследованию университета, Латвия на 17 октября находится на верхней строчке с показателем 7679,97 случая заболевания COVID-19 на 1 млн человек в неделю.
На втором месте расположился Барбадос (7125,28 cлучая), третье место занимает Грузия (7106,18).
Ранее правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации в стране с 11 октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19.