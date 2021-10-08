В Латвии объявили режим ЧС с 11 октября из-за роста заболеваемости COVID-19
- Reuters
Об этом сообщил портал Delfi.
Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации в республике будет действовать три месяца.
Работников государственных и самоуправленческих учреждений в стране обяжут пройти вакцинацию.
При этом в торговые центры будут пускать только прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших.
Также власти страны призвали жителей по возможности перейти на удалённый режим работы.
Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш принял решение об обязательной вакцинации всех занятых в общественном секторе.