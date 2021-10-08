В Латвии объявили режим ЧС с 11 октября из-за роста заболеваемости COVID-19

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Правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации в стране с понедельника, 11 октября, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Латвии объявили режим ЧС с 11 октября из-за роста заболеваемости COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщил портал Delfi.

Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации в республике будет действовать три месяца. 

Работников государственных и самоуправленческих учреждений в стране обяжут пройти вакцинацию.

При этом в торговые центры будут пускать только прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших.

Также власти страны призвали жителей по возможности перейти на удалённый режим работы.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш принял решение об обязательной вакцинации всех занятых в общественном секторе.

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