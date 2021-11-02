Байден заявил о «горящей тундре» в России и пожаловался на «молчание» Путина

Президент США Джо Байден заявил о «горящей тундре» в России и выразил недовольство тем, что российский президент Владимир Путин «молчит относительно желания что-либо делать».

Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции в Глазго, где прошёл климатический саммит, Байден осудил отсутствие руководства Китая на таких форумах, как G20.

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьёзные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — сказал американский президент.

При этом 2 ноября Владимир Путин сообщил, что Россия принимает серьёзные и энергичные меры по сохранению своих лесов. В обращении к участникам климатического саммита в Глазго Путин напомнил, что в России расположено около 20% всех мировых лесных массивов, а власти принимают «самые серьёзные и энергичные меры для их сохранения».

«Совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления», — сказал Путин.

Вместе с тем российский президент напомнил, что, по оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации, а доля энергии от практически безуглеродных источников в стране превышает 40%, а с учётом природного газа составляет 86%.

Как отмечал глава государства, Россия планирует достичь целей по углеродной нейтральности к 2060 году.